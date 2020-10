Viitorul - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 21:30 | Dan Petrescu se poate apropia de liderul Craiova! Constantenii vor a doua victorie din acest sezon | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - CFR Cluj pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj e gata de un nou duel in Liga 1 dupa ce s-a calificat in grupele Europa League la mijlocul saptamanii.

In campionat, Dan Petrescu are in acest sezon 3 victorii si 2 egaluri, fiind la o distanta de 7 puncte de Craiova, care are un parcurs fara greseala in primele 6 runde.

De partea cealalta, Viitorul a obtinut in runda precedenta primul succes din actuala editie a Ligii 1 si prima victorie sub comanda spaniolului Ruben de la Barrera. Viitorul a invins-o pe Astra, scor 4-1, iar astazi este in cautarea unui nou succes.

Doar 5 puncte are Viitorul dupa priele 5 etape, fiind pe locul 14 in Liga 1.

Echipele Probabile:

Viitorul: Cojocaru - Boboc, Mladen, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Gaztanaga, Matei - Matan, Luckassen, Iancu

Antrenor: Ruben de la Barrera

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, Costache

Antrenor: Dan Petrescu