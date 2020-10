Atentie, CFR Cluj! AS Roma se intareste de la Real Madrid! Ce jucator au transferat "giallorossi" 

AS Roma se intareste inainte de a disputa meciurile din Europa League.

Borja Mayoral (23 de ani) va juca imprumut pentru urmatoarele doua sezoane in echipa antrenata de Paulo Fonseca. AS Roma a reusit sa obtina un imprumut pentru doi ani cu optiune de cumparare.

Italienii au doua variante: sa achite 15 milioane de euro pana la sfarsitul acestui sezon sau 20 la sfarsitul celui de-al doilea, conform Marca.

Real Madrid i-a prelungit contractul lui Mayoral, deoarece acesta expira in data de 30 iunie 2021. Ambele parti au cazut de comun acord ca intelegerea sa fie pana la 30 iunie 2023. Astfel, conducerea spaniolilor poate fi sigura ca fotbalistul se va intoarce inapoi daca AS Roma nu va achita clauza impusa intr-unul din cele doua sezoane.

"Giallorossi" cauta un atacant care sa se plieze cat mai bine alaturi de Edin Dzeko in atacul echipei, iar Borja Mayoral se pare ca a fost una dintre cele mai bune solutii ale lor. Fotbalistul spaniol a jucat imprumut in ultimele doua sezoane la Levante, nereusind sa intre in calculele lui Zinedine Zidane la campiona Spaniei.

AS Roma se afla in Grupa A din Europa League alaturi de CFR Cluj, Young Boys si CSKA Sofia.