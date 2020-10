Prima reactie OFICIALA de la CFR Cluj dupa tragerea la sorti: "Poate avem noroc la Roma!" Campioana ar putea ramane fara jucatori importanti

CFR Cluj se afla in grupa A, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si CSKA Sofia.

Clujenii se vor duela pentru a treia oara in grupele unei competitii europene cu AS Roma, primele doua fiind in editiile 2008/2009 si 2010/2011 de UEFA Champions League. Marius Bilasco, directorul departamentului de scouting al CFR, a oferit o declaratie cu privire la adversarii pe care ii intalnesc clujenii.

"Cred ca e bine sa ramanem echilibrati si sa ne concentram pe meciurile care vin, pentru a nu face pasi gresiti. O sa fie un program foarte comprimat, sfarsitul lunii acesteia va fi infernal.

Lotul nostru este echilibrat, insa vom vedea daca vor mai veni sau pleca jucatori. Chiar daca nu mai este foarte mult timp, e posibil sa mai facem un transfer in ultimul moment.

Ne dorim sa repetam performanta de anul trecut, dar asta nu inseamna ca lucrurile sunt simple. Cu totii ne dorim sa se intoarca spectatorii la stadion, dar asta nu depinde de noi. Poate ca avem noroc la Roma. AS Roma este un adversar extrem de dificil si sper ca noi sa ne ridicam cel putin la nivelul pe care l-am avut anul trecut in cupele europene", a declarat Marius Bilasco, pentru Digi Sport.