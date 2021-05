BREAKING NEWS | Cristescu, explicatii complete dupa iesirea socanta: "Croitoru, sotul antrenoarei sau antrenorul cu portarii... ce e? Mi-a facut semne obscene" Acuzatii incredibile de blat

Silvian Cristescu spune ca iesirea sa necontrolata din finalul primei reprize de la Craiova - Botosani a fost cauzata de gesturile obscene pe care le-ar fi facut in directia lui Marius Croitoru.

Cristescu il ironizeaza pe antrenorul Botosaniului, numindu-l 'sotul antrenoarei' si 'antrenorul cu portarii'. Fost jucator si oficial la CS Universitatea, Cristescu nu mai detine acum nicio calitate in club. E insa invitat permanent la partidele Craiovei.

"Dupa ce ne-au dat gol din offside si dupa ce am avut un penalty neacordat, sotul antrenoarei sau antrenorul cu portarii de la Botosani mi-a facut scene obscene. Au sarit jucatorii cand am coborat. A fost un conflict. Probabil am gresit si eu, ca nu trebuia sa ma duc. Nu-mi explic cum poate acest individ... sau nu e vina lui, e a fotbalului. Nu s-a luat nicio masura cu el!", a spus Cristescu.

Fostul mijlocas crede ca echipa olteana a fost victima jocurilor de culise.

"Nu cred ca au fost jocuri de culise. S-a vazut clar! Nu stiu daca e vanata Craiova. Toate deciziile au fost in defavoarea noastra. Nu se mai poate vorbi de titlu de la meciul cu Clinceni. Obiectivul e sa castigam Cupa Romaniei. Sa ne aducem aminte ce s-a intamplat la Clinceni. A lasat tusierul un offside de 3 metri. Azi, unul de 2 metri. Penalty-uri neacordate. Toate astea s-au adunat. Au vazut si jucatorii si sunt nervosi. Celelalte echipe au fost favorizate", a comentat jucatorul.