BREAKING NEWS | Incidente socante in tribuna! Cristescu a sarit la bataie si a fost scos de 4 bodyguarzi: "In mortii ma-tii! Sa te f**!" Si-a iesit din minti si a trebuit evacuat

Momente halucinante pe Oblemenco in minutul 40 al meciului de la Craiova.

20:08 Silvian Cristescu a urmarit primele 40 de minute ale meciului ditr-o loja a stadionului din Criaova, alaturi de alti fosti jucatori. Cristescu a coborat apoi in zona unde erau fotbalistii Botosaniului pentru a le reprosa atitudinea agresiva in joc. Pe oltean l-a deranjat diferenta dintre jocul cu FCSB si ceea ce au aratat botosanenii pe Oblemenco, sustin sursele www.sport.ro. In acest moment, Cristescu nu are o calitate oficiala in organigrama CS Universitatea.

19:54 Oficialul CSU Silvian Cristescu a sarit in zona ocupata de jucatori si de staff-ul Botosaniului in tribuna de pe stadionul OZN al oltenilor. Dupa o confruntare de cateva secunde, Cristescu a fost luat pe brate de oamenii de ordine si scos din arena! Imaginile surprinse de camere au fost cu totul nebune! Rosu la fata si turbat de furie, Cristescu a continuat sa-i injure cu nervi pe adversarii sai. Arbitrul Barbu a oprit jocul pana s-a asigurat ca tensiunea s-a potolit! Totul a durat mai bine de doua minute.