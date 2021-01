BREAKING NEWS | CFR poate ramane fara unul dintre jucatorii de baza! Arabii ii ofera un salariu INCREDIBIL fotbalistului care a cucerit 3 titluri la Cluj

CFR Cluj a primit o oferta importanta pentru unul dintre jucatorii de baza ai echipei.

Damjan Djokovic este dorit de Al Dhafra, echipa din Emiratele Arabe Unite, care ofera 700.000 de euro pentru jucatorul campioanei Romaniei, potrivit DigiSport.

Arabii incearca sa-l atraga pe croatul care joaca la CFR din 2017 propunandu-i un salariu de 1 milion de euro pe an. Djokovic a mai fost dorit in trecut si de alte echipe, inclusiv de cea antrenata de Sumudica, Gaziantep, insa conducerea ardelenilor nu l-a lasat sa plece.

Acum mijlocasul s-ar putea desparti de CFR Cluj in conditiile in care antrenorul Edi Iordanescu a anuntat ca in aceasta iarna se vor face multe transferuri la echipa.

"Deocamdata nu e nicio plecare oficiala si nicio venire. Acum mi-e greu sa ma pronunt. Focusul a fost pe perioada asta. Am analizat si concluzia a fost ca eu nu imi doresc schimbari multe.

E posibil sa plece 3-4-5 jucatori, pentru ca e un lot destul de bogat si acum ne-a ramas o singura competitie. Nu vreau sa ramana jucatori care sa stea prin tribune, dar avem un lot echilibrat.

La veniri, ne dorim unul, cel mult doi jucatori, care sa ne ajute sa schimbam putin aspectul jocului in plan ofensiv. Piata e foarte neofertanta. Sunt 2-3 jucatori interesanti la Dinamo, dar depinde cum isi vor rezolva si ei problemele", a declarat Edi Iordanescu, potrivit aceleiasi surse.

Damjan Djokovic a adunat 150 de aparitii in tricoul CFR-ului, reusind 13 goluri si 15 assist-uri. Triplul campion al Romaniei a mai evoluat, de-a lungul carierei, la Spartak Trnava, Monza, Cesena, Bologna, Livorno, Ajaccio, Furth, Spezia si Rijeka.