Ovidiu Hoban a fost lasat in urma de colegi! :)

Dupa meciul de la Clinceni, castigat de CFR cu 1-0, Hoban a intarziat la vestiare. A fugit dupa autocarul care apucase sa plece, dar nu l-a mai prins. Mijlocasul a avut noroc cu o masina a unui oficial care pleca in acelasi timp de la stadion. S-a urcat in ea si a plecat in urmarirea autocarului! :)