CFR Cluj a anuntat oficial venirea lui Julio Baptista! Decizia luata de campioana: de ce au grabit transferul

Cel mai titrat jucator din istoria Ligii 1 a semnat cu CFR Cluj.

Julio Baptista este noul jucator al celor de la CFR Cluj! Ajuns la Cluj inca de joi, fostul star de la Sevilla, Real Madrid, Arsenal sau AS Roma a semnat cu CFR vineri seara, de urgenta, pentru a putea fi inscris pe lista trimisa la UEFA pentru play-off-ul Europa League, acolo unde CFR o va intalni pe Dudelange.

CFR Cluj a anuntat oficial transferul jucatorului de 36 de ani: "Suntem bucurosi sa va anuntam ca am perfectat transferul lui Julio Baptista, fostul mijlocas al lui Real Madrid, Arsenal si AS Roma!



Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcare in intreaga cariera, perioada in care a bifat 355 de meciuri in toate competitiile si vine in Gruia pentru a ne ajuta in atingerea obiectivelor stabilite!" au scris cei de la CFR.