Duckadam stie de ce a pierdut FCSB titlul: "Cand ai o banca de rezerve care pierde cu Progresul Spartac..." Atacuri catre Becali

Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla a comentat sezonul FCSB-ului.

Fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, Duckadam e convins ca lipsa de variante din lot, precum si valoarea rezervelor au contat decisiv in economia acestui campionat.

"FCSB a facut niste greseli fantastice. si de transfer si de abordare a unor jucatori. Au renuntat la Soiledis, care juca foarte bine si fundas stanga si fundas central, si care-mi placea, si au ajuns sa joace cu Oaida fundas central pentru ca nu mai au jucatori.

I-au avut pe Filip si pe Nedelcu care au fost mai tot timpul accidentati! I-au avut in lot, deci trebuia sa iei alti jucatori, sa inlocuiesti.

Cand ai o banca de rezerva care pierde cu Progresul Spartac 4-0, care pierde cu Afumati, 4-1, nu ai cum sa castigi campionatul”, a mai spus Duckadam, la Digi Sport", a spus Duckadam, la Digi Sport.

FCSB si-a ales prima tinta pentru perioada de transferuri

Gigi Becali nu vrea ca in sezonul urmator sa se trezeasca cu aceleasi probleme pe care le-a intampinat echipa pe finalul sezonului, cand multi titulari s-au accidentat, iar antrenorul a fost nevoit sa improvizeze, mai ales in aparare.

Astfel, patronul ar fi pus ochii pe un fundas central pe care il urmareste de ceva timp si despre care a anuntat ca il intereseaza. Conform as.ro, Virgil Ghita este optiunea patronului pentru sezonul urmator.

Capitanul Viitorului s-a accidentat in ianuarie, iar de atunci nu a mai jucat niciun minut, fiind necesara o interventie chirurgicala. Ghita a fost dorit de Ferencvaros in iarna, insa mutarea a picat in ultimul moment.

"Vom face cu siguranta transferuri. Avem nevoie de patru-cinci jucatori. 100% vom lua un fundas central si un atacant", spunea Gigi Becali recent.