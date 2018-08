Becali a facut anuntul final despre transferul lui Nistor! Care e ultima oferta

Becali aproape ca a renuntat la gandul ca-l va aduce pe Nistor la FCSB.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Nimeni de la Dinamo nu vrea sa negocieze cu el. Becali spune ca e gata sa mareasca oferta la 750 000 de euro, fara sa-l mai includa in afacere si pe Qaka. Negoita nu-i da insa niciun raspuns.

"Nu pot sa-l iau, nu pot, asta e. Ce sa fac? Daca voiau sa-l dea... exista o intermediere, ceva. Dar n-a existat. Eu nu vreau sa fac rau nimanui. N-am vrut sa destabilizez nimic. Avem noi vreo problema? Singura echipa cu care cred ca ne batem e CFR. Poate Craiova, sa vedem.

Eu iau jucatori, ii verific la locul de munca... Qaka e inca in teste, mai trebuie teste. La Dinamo, parerea mea, va fi foarte bun. Eu voiam langa Pintilii un jucator care lua mingea si se ducea cu ea la picior, asta vreau, ca asta face Nistor. Nu ii e frica. Vraeu sa urce daca are liber! Nu il gasesc pe jucatorul ala! Vreau optar - decar. Sa fie si in aparare, si foarte bun in atac. Eu maresc oferta, dar cui s-o maresc, la TV?

Au zis ca nu vor, dupa aia, daca insist, sunt obraznic. Au zis ca niciodata la Steaua. Cineva m-a sunat azi si mi-a zis ca il dau cu 750 000. Le dau 750 000 de euro, dar nu-l mai dau pe Qaka! Nu sunt fanatic de fotbal, ca nu vreau sa ma cert cu nimeni, nu vreau sa ma jignesc, nimic. Nici cu suporterii, cu nimeni. Nu e ambitie, rautate. N-am ambitie cu nimeni, eu vreau sa castig bani din fotbal", a spus Becali la Digisport.