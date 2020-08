BREAKING NEWS | Arlauskis si-a anuntat noua echipa la cateva ore dupa titlu castigat cu CFR! E suparat pe Djokovic: "Nu cred ca moare de foame! Trebuie sa ai caracter, sa intelegi clubul"

Arlauskis devine milionar dupa al 3-lea titlu castigat cu CFR!

A semnat cu Al Shabab din Arabia Saudita! Arlauskis a comentat si dezvaluirile lui Djokovic, care s-a plans dupa titlul castigat cu CFR ca e neplatit din martie.

"Am semnat contractul cu echipa noua. Am vazut ca am fost trimis in toate tarile. Din septembrie ma duc in Arabia Saudita, la Al Shabab! Contractul meu cu CFR s-a incheiat ieri. Acum sunt somer. Nu stiu cum a ajuns Al Shabab la mine, nu e exclus ca Marius Sumudica sa fi vorbit despre mine. Banii la CFR... un subiect mai dificil. A fost o iesire neinspirata, moment nepotrivit pentru ce a spus Djokovic. Era momentul sa ne bucuram de trofeu. Chiar imediat dupa meci sa zica din bucataria noastra...

E treaba lui, asa a simtit el. Ii respect parerea, dar stim cu totii prin ce perioada trec multe cluburi. Cred ca trebuie sa ne intelegem, sa avem si caracter. Si la bine, si la greu. Daca e un moment mai dificil, trebuie sa sustinem clubul si sa rabdam un pic. Nu cred ca moare de foame Djokovic. Eu mereu cand am plecat din Romania am ramas cu ceva de luat... Cu noua echipa eu incep antrenamentele din 10 septembrie. Am vorbit cu Marian Copilu, zicea ca imi aduce familia... Nu stiu. Incep in septembrie la Al Shabab, dar nu stiu daca mai am benzina. Mananc singur, nu stiu daca mai vreau asa", a spus Arlauskis la Digisport.