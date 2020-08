"El ar fi cel mai bun transfer, nu Balotelli!" Un fost ofical al lui CFR propune un alt nume in locul italianului

Fostul presedinte de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, este sceptic in privinta transferului lui Balotelli (29 de ani) la noua campioana a Romaniei.

Muresan considera ca revenirea lui George Tucudean in echipa "feroviarilor" ar fi cea mai buna mutare din aceasta perioada de transferuri.

"E inca tanar Balotelli, il vad jucand in alta parte. A mai avut parte CFR de o experienta nefericita, cu Julio Baptista. In opinia mea, cel mai bun transfer pentru CFR ar fi George Tucudean, nu Balotelli. Tucudean, asa cum il stiam toti inainte de pauza luata. El e un jucator care ar creste valoarea echipei", a declarat Iuliu Muresan la Digi Sport.

Dan Petrescu nu a mai putut apela la serviciile atacantului aradean, deoarece acesta a fost depistat anul trecut cu probleme la inima. Dupa ce s-a operat de doua ori la o clinica din Viena, Tucudean a decis sa ia o pauza de la fotbal. Revenit in iarna la echipa din Gruia, atacantul a prins putine meciuri in picioare pana la instalarea pandemiei.

Billel Omrani, Lacina Traore, Costache si Mario Rondon au fost cei care au incercat sa-l faca uitat pe Tucudean in toata aceasta perioada.

Iuliu Muresan o vede pe CFR Cluj candidata cu cele mai multe atuuri pentru castigarea unui nou trofeu de campioana in sezonul viitor.

"Hegemonia nu va incepe din sezonul viitor, hegemonia va continua pentru CFR Cluj in fotbalul romanesc si in urmatorul sezon. CFR are toate atuurile pentru a domina".

Tucudean este liber de contract dupa despartirea de CFR Cluj din finalul lunii iunie, iar in ultima perioada au aparut zvonuri ca va merge la UTA, recent promovata in Liga 1.