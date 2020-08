CFR-ul regreta plecarea lui Arlauskis! "Este o mare pierdere pentru noi"

CFR Cluj a devenit campioana romaniei pentru a traia oara la rand, dupa ce a castigat in fata Craiovei cu 3-1.

Managerul sportiv al CFR-ului, Marius Bilasco, a declarat ca echipa feroviara a crezut in castigarea titlului pana in ultimul moment, chiar daca au trecut prin momente dificile pe parcursul acestui sezon.

"O performanta greu de agalat, sa castigam 3 titluri consecutiv. Dupa evenimentele care au avut loc si mai ales dupa parcursul extraordinar din Europa, cand am avut emotii ca nu vom reusi sa ducem lupta pe doua fronturi.

Pentru noi era foarte important sa ajungem la ultimul meci si sa depindem de noi. Pentru ca aveam incredere in jucatori ca au capacitatea de a se bate, mai ales intr-o partida cu miza urioasa. Baietii au aratat ca pe parcursul intregului campionat, aceasta forta pe care CFR a avut-o, respectul pe care l-am capatat pe teren din partea adeversarilor, pentru ca suntem o echipa extrem de puternica si greu de batut. Eram convins ca putem sa facem asta, si atunci cand am trecut prin acele clipe groaznice cu testele, cu jucatorii infectati, am spus ca trbuie sa ne batem pana la capat pentru ca ar fi pacat sa cedam", a declarat Bilasco pentru PRO X.

Bilasco a vorbit si despre plecarea lui Arlauskis.

"E adevarat, Arla este o mare pierdere pentru noi. Este un adevarat campion. Si-a castigat acest respect pe care noi toti ceilalti care suntem in club i-l aratam. Dar viata merge inainte sunt convins ca el merge la mai bine si noi trebuie sa facem tot posibilul sa gasim solutii pentru un inlocuitor care sa ne ajute sa ne imbunatatim obiectivele" a spus managerul sportiv al feroviarilor.

