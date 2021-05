EXCLUSIV | Petrea, gata sa ii ia din nou locul lui Vintila! Antrenorul va prelua FCSB 2 dupa ratarea promovarii 

Anton Petrea a dezvaluit ca nu va mai ramane pe banca tehnica a FCSB-ului din sezonul urmator.

Ratarea titlului l-a facut pe Toni Petrea sa ia decizia de a pleca de pe banca echipei mari, insa va ramane in cadrul clubului in continuare. Intrebat de Ioana Cosma daca il va pastra la club, patronul a declarat in direct ca il va intreba daca vrea sa ramana.

"Vorbesc cu el dupa ce inchid cu voi, sa il intreb: 'Vrei sa ramai?'", a spus Gigi Becali la PRO X.

Sursele www.sport.ro informeaza ca Gigi Becali l-a si contactat pe tehnician, care a acceptat propunerea de a pregati echipa a doua. Astfel, Bogdan Vintila nu va mai fi antrenorul lui FCSB 2, dupa ce echipa a ratat calificarea in a doua runda a barajului de promovare si a fost umilita de CS Afumati.

FCSB va incheia sezonul pe locul 2 in campionat si ajunge la al saselea an consecutiv in care nu reuseste sa castige titlul, desi a fost lider mare parte din sezon.