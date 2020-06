BREAKING NEWS: Anamaria CHIAR si-a pus fiica model sefa la Sibiu! Anuntul momentului: cu ce se va ocupa Rebecca la club: "Vrea sa invete si ea meserie!"

Anamaria Prodan a preluat-o pe Hermannstadt. Neoficial, pentru ca in acte apare fiica ei Rebecca.

Modelul nu va avea doar rol decorativ la Sibiu, spune Anamaria. Fiica ei studiaza managementul sportiv si vrea sa-i calce pe urme. Rebecca nu va locui la Sibiu, dar va participa la intrunirile Consiliului Director. "E o jungla, sa intre si ea si sa vada cum e!", e mesajul lui Prodan pentru fiica sa.

"Sunt manager, dar nu al clubului, aduc jucatori. Numai pe jucatori sunt implicata, atat. Nu renunt la meseria mea. Nu am firma, nu sunt inregistrata in Romania. Sunt afiliata la Federatia din Emirate. Sunt un agent strain care aduce jucatori! Puteti sa vorbiti la Federatie si o sa vedeti ce va spun. Daca fata mea vrea sa detina un club de fotbal, e optiunea ei, e majora. Am pus-o acolo ca sa-si ia viata in piept, sa intre in jungla. Trebuie sa inceapa de undeva, de la un club mic, sa inceapa sa faca si ea contracte, sa invete.

Rebecca e unul dintre oamenii care conduc la Sibiu. Acolo este o familie. Presedintele, directorul sportiv, general managerul vor face contracte. Fiica mea nu va sta in Sibiu. Daca se voteaza ceva, merge acolo. Imi doresc sa faca performanta, nu vreau sa mearga undeva unde sa nu existe fotbal. La noi, in liga a 3-a, nu faci fotbal. Puteam sa-mi suspend licenta, cum am facut cand am fost la Cluj.

Vreau ca Rebecca sa invete, sa se loveasca de lucruri. Daca vrea sa conduca un club, trebuie sa se loveasca de unele lucruri. Toti membrii consiliului director se sfatuiesc si fac asa cum se stabileste, nu e niciunul mai presus decat celalalt. La 21 de ani, eu ma descurcam singura. Fiecare dintre copiii mei trebuie sa faca ceva. Fiica mea invata management la scoala. Daca nu era fata Anamariei Prodan probabil ca nu avea sansa asta, sa lucreze la un club. Trebuie sa-mi arate ca e in stare sa faca lucrul asta. Va avea parte de sfaturi din partea mea, cele mai bune pe care pot sa i le dau", a spus Prodan la Digisport.

Locul lui Miriuta la Sibiu nu e amenintat, spune Anamaria. Antrenorul va avea sansa de a demonstra ca e potrivit pentru obiectivele mari pe care clubul le va avea din sezonul viitor. Prodan sustine ca n-ar enicio legatura cu plecarile lui Zamfir si Muresan de la Hermannstadt.

"Scaunul unui antrenor inseamna rezultate. Nu doar la Miriuta. Numai rezultatele te tin. Muresan si Zamfir au plecat inainte ca eu sa ajung. A fost decizia lor. Echipa nici nu are presedinte, nimeni nu s-a asteptat ca ei sa plece. Mi-as fi dorit sa ramana. Am avut o relatie de prietenie cu Muresan, as fi lucrat cu el. N-am pus conditia sa plece Miriuta, niciodata. Daca se desparte echipa de Miriuta, eu, ca agent, pot sa propun antrenor. Am atatia pe care-i manageriez. Octavian Moraru pune si el la dispozitia antrenorului jucatori din Portugalia, antrenorul sa-si aleaga! Eu bani si imagine nu mi-am facut ca am oprit un jucator sa marcheze contra unei echipe unde a antrenat sotul meu. Eu vreau sa fac bani cu jucatorii mei, sa-i duc in strainatate si sa am succes cu ei!", a spus Prodan.