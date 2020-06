Anamaria Prodan ii ameninta suprematia. Ea e "cea mai puternica femeie din fotbal"! Il eclipseaza pe celebrul Abramovici

Anamaria Prodan este una dintre femeile infiltrate adanc in lumea fotbalului, incercand sa copieze succesul Marinei Granovskaia, care conduce cu mana forte clubul Chelsea.

O data cu preluarea clubului Hermannstadt din Sibiu, impresara Anamaria Prodan (47 de ani) si-a crescut influenta din fotbalul romanesc, fiind de departe femeia cu cea mai mare putere de decizie.

La nivel global, corespondenta sotiei lui Reghecampf este Marina Granovskaia, mana dreapta a miliardarului Roman Abramovici la gruparea londoneza Chelsea. Exista multe reprezentante ale sexului frumos care lucreaza cot la cot cu barbatii in functiile de conducere din fotbalul mare, insa rusoaica de 45 de ani care are si nationalitate canadiana le depaseste pe toate.

Avand ocazia sa lucreze la companiile de petrol ale lui Abramovici, Marina Granovskaia si-a pus rapid in valoare calitatile de lider in management, astfel ca a fost promovata ulterior sa se ocupe indeaproape de Chelsea, echipa patronata de magnatul rus si antrenata in prezent de Frank Lampard.

Practic, de la transferuri pana la marile contracte de sponsorizare, nu exista decizie importanta luata pe "Stamford Bridge" care sa nu primeasca ok-ul Marinei Granovskaia. In consecinta, ea e considerata la unison "cea mai puternica femeie din fotbal", titlu acordat prima data de prestigiosul cotidian britanic The Times. De asemenea, presa din Regat o alinta cu apelativul "Iron Lady" (Doamna de fier), dupa modelul celebrelor politiciene Margaret Thatcher si Angela Merkel.