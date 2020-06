BREAKING NEWS: Anamaria Prodan si-a pus FIICA de 21 de ani PATRON la Sibiu! Dezvaluiri BOMBA: a incercat sa preia Dinamo! Ce planuri are la echipa

Anamaria Prodan e noul sef de la Hermannstadt!

Prodan a preluat clubul prin intermediul fiicei sale, Rebecca (21 de ani). Anamaria Prodan se va ocupa in continuare de transferuri, iar Rebecca va fi in acte conducatoarea echipei.

Anamaria spune ca Sibiul intra intr-o noua era dupa venirea ei in board-ul clubului. Vrea conditii ca in Vestul Europei pentru jucatori si promite ca acestora nu le va mai lipsi nimic de acum inainte. Prodan recunoaste ca a incercat sa intre si la Dinamo. Era parte din proiectul lui Claudiu Florica la club.

La transferurile Sibiului va ajuta si Octavian Moraru, fost consultant la Rapid, Poli Iasi, Gaz Metan sau U Cluj.

"Am o prietenie aparte cu patronul echipei din Sibiu, Claudiu. Am stat de vorba pe termen lung, am alaturi de mine oameni foarte dragi, cum e si Octavian Moraru. Am decis sa mergem, sa intram in proiectul asta, sa facem ceva frumos. Orasul e superb, stadionul va arata foarte frumos, o sa facem ceva bun. Fata mea cea mare e numarul 1, eu o ajut pe ea. Ce presupune ca bani? Sunt chestii private.

Echipa asta o sa fie foarte OK, n-o sa duca lipsa de nimic. Noi, cand am stat de vorba, am facut un plan pe termen lung. Maine echipa are criosauna, a ajuns ieri in Sibiu, maine va fi montata la stadion. Va avea conditii ca in strainatate. Da, fata mea va fi cea mai tanara conducatoare, la 21 de ani. Vasile va fi la echipa in continuare, suntem alaturi de el. Important e sa ramana in prima divizie, facem tot posibilul sa nu retrogradam. Avem parti egale cu Claudiu in actionariat. Eu vad modelul de business.

Meseria mea va ramane neatinsa, e ceea ce-mi place sa fac. Cand o sa imbatranesc o sa-i las pe oamenii care sunt alaturi de mine sa conduca business-ul. O sa ajut Sibiul cat o sa pot. Am din partea mamei inteligenta si energia. E o chestie inedita pentru fotbalul romanesc, daca nu se va implica nimeni va muri fotbalul si va muri si sportul in Romania", a spus Prodan la Digisport.