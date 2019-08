BREAKING NEWS: "Am sunat la 112! Am fost inconjurati! Ne-am temut de ce e mai rau! Bine ca nu s-a deschis usa!!" DETALII SOCANTE!!! Prunea, dezvaluiri ULUITOARE despre incidentele grave de ieri

Momente haluciante dupa Chindia - Dinamo!

Autocarul 'cainilor' a fost oprit la Balotesti de mai multe masini ale suporterilor. Mai multi ultrasi cu cagule au atacat autocarul in care se aflau jucatorii si staff-ul tehnic. "Ne-am temut de ce este mai rau" - a anuntat la PRO X presedintele Florin Prunea! Dinamovistii au sunat la 112, dar nimeni nu le-a venit in ajutor. Au scapat cu fuga. Soferul autocarului a reusit in cele din urma sa porneasca si sa se refugieze in cantonamentul de la Saftica, unde jucatorii au petrecut cateva zeci de minute.

"Am tras un semnal de alarma, dar nu se face nimic. Am fost opriti vizavi de o benzinarie, aici, la Balotesti. Au iesit satenii cu familii, cu copii, lucrurile au degenerat. La Politie nu era nimeni, din pacate. Autocarul a fost inconjurat cu masini. Si-au pus cagulele, dar pe unii i-am recunoscut. Am si discutat cu ei acum cateva zile. Injuraturi, amenintari, asta e... Geamul din dreapta, de langa usa, este spart. Dar nu cred ca a fost o piatra, cred ca a fost spart cu pumnul. Am sunat la 112. Am fugit pana la urma cu autocarul in cantonament, am tinut baietii putin aici. Suntem preocupati si nemultumiti de situatia echipei. Mai departe, mi-e foarte greu sa ma pronunt. Nu mai avem ce sa facem, din pacate, e treaba autoritatilor statului sa intervina. A venit o masina de jandarmi la Saftica. Acolo, la benzinarie, nu s-a intamplat nimic! Am fost inconjurati si s-a intamplat ce s-a intamplat. Usa noastra e deschisa pentru oricine, am fost dispusi la dialog. E vorba de o frustrare de foarte multi ani, s-au adunat multe in timp, lucruri pe care incep sa le inteleg si pe care suporterii spun ca nu le mai suporta. Dar vorbim de jucatori cu familii, de antrenori, ne-am speriat cu totii aseara. Nici nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca se deschidea usa de la autocar. Am asteptat un moment prielnic pentru a fugi, atat! In continuare, ne asteptam la ce e mai rau. Si cand iesim pe strada, tot timpul! Cred ca se impune o paza mai atenta la tot ce inseamna echipa noastra. Mai fac un apel catre autoritati, sper sa nu se intample o nenorocire. De la amenintarea verbala la cea fizica nu mai e decat un pas. Repet, daca se deschidea usa la autocar, nu vreau sa-mi imaginez ce s-a intamplat", a spus Prunea la PRO X.