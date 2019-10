BREAKING NEWS: URMEAZA FALIMENTUL?! Detalii EXCLUSIVE dupa CUTREMURUL ZILEI! Dinamo a ramas fara NICIUN BAN si cu datorii uriase

Fanii lui Dinamo asteptau finalizarea cu succes a negocierilor dintre Claudiu Florica si Negoita. N-a fost sa fie nici de data asta.

Florica s-a retras din cursa pentru a intra in actionariatul lui Dinamo, anunta sursele www.sport.ro. Omului de afaceri nu i-au convenit ultimele conditii puse de Negoita si a renuntat definitiv la tratative. In acest moment, nu mai exista nicio sansa ca Florica sa o preia pe Dinamo!

Atat 'tabara Negoita', cat si apropiatii lui Florica lasasera de inteles in ultimele zile ca mai lipsesc doar detalii minore inainte ca anuntul oficial al vinderii clubului sa fie facut. Nu s-a intamplat nici acum! In acest moment, singurul partener de discutii pentru Negoita in ceea ce o priveste pe Dinamo este Horia Sabo, primul patron din Romania dat afara de propriul sau club. Sabo a fost acuzat de ieseni ca nu a investit niciun ban la echipa si suspendat din functia pe care o detinea in consiliul director.

Jucatorii lui Dinamo sunt neplatiti de doua luni. Ultimul termen promis de sefi pentru achitarea restantelor era 22 octombrie, insa pe cardurile 'cainilor' n-a aparut nimic.

Informatiile www.sport.ro sunt ca Dinamo a ajuns la datorii de aproximativ 4 milioane de euro. Rata din drepturile TV care ar trebui sa intre in ianuarie va fi directionata spre plata altor cheltuieli, iar veniturile lui Dinamo in acest moment sunt aproape inexistente. Cel mai negru scenariu pentru Dinamo: falimentul! Negoita nu mai vrea sa investeasca nimic, iar orice potential investitor e speriat de datorii si cere acoperirea lor inainte ca lucrurile sa progreseze in directia dorita de fani: schimbarea patronatului.

Dinamo se afla sub subravegherea autoritatilor fiscale pana in septembrie 2020, in urma insolventei. In cazul in care datoriile nu sunt platite pana la termenul amintit, Dinamo va intra automat in faliment. O a doua insolventa a aceleiasi societati este imposibila, conform legislatiei in vigoare.