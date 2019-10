ULTIMA ORA | Saptamana decisiva pentru Dinamo: peste 90% sanse ca echipa sa aiba un nou patron! Singura piedica in cale mutarii si reactia fanilor

Saptamana decisiva pentru Dinamo.

Pana la sfarsitul acestei saptamanii, Dinamo ar putea avea un nou patron. Negocierile dintre Ionut Negoita si Claudiu Florica sunt aproape de final, iar Florica este in proportie de 90% noul finantator al lui Dinamo.

O decizie clara in acest sens va fi anuntata in cursul acestei saptamani, insa sansele ca Negoita sa mai ramana la Dinamo sunt aproape inexistente. O singura mare problema ar mai putea bloca afacerea: Claudiu Florica isi doreste intreg pachetul de actiuni, in timp ce Negoita si-ar dori sa ramana actionar minoritar.

Hotararea finala este asteptata cu interes si de jucatori, dar si de staff-ul admnistrativ. In momentul de fata sunt blocate toate platile, astfel ca jucatorii au restante financiare de aproape doua luni. De asemenea, o trecere a clubului catre Florica ar insemna si schimbarea completa a organigramei clubului.