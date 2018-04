Bratu nu i-a iertat! Ce se intampla cu Torje si Palic dupa esecul cu Juventus: decizie cu efect imediat

Florin Bratu a luat o decizie radicala.

Dinamo a plecat spre Botosani pentru a disputa restanta cu moldovenii, iar in lot nu au fost inclusi Torje si Palic, informeaza GazetaSporturilor. Cei doi fotbalisti nu au facut deplasarea cu echipa pentru meciul care se va disputa marti, ora 18:00.

Torje a intrat in conflict cu antrenorii si conducerea din pricina vietii extrasportive, in timp ce Palic acuza o accidentare. Cei doi au fost adusi in iarna si au fost vazuti drept vedetele care vor ajuta echipa sa prinda play-off-ul.

Dinamo a ratat in premiera prezenta in play-off, iar planurile conducerii par sa se fi schimbat. Ambii jucatori sunt trecuti pe lista neagra si este de asteptat sa plece in perioada de transferuri din vara.