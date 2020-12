S-a pus pe jos, a inceput sa bata cu pumnii in pamant si sa zbiere la jucatorii sai! Imagini incredibile cu Croitoru dupa ce Botosani a fost egalata la ultima faza

Botosani a remizat in deplasarea cu Sepsi, 2-2.

Echipa lui Marius Croitoru a deschis scorul in minutul 36 prin Tircoveanu, iar Keyta a majorat avantajul oaspetilor in minutul 53. Mitrea a redus din diferenta in minutul 55 din pasa lui Petrila, insa Dimitrov a dat lovitura pentru gazde la ultima faza a meciului.

Antrenorul lui Botosani si-a iesit din minti la finalul partidei, s-a aruncat pe jos si a inceput sa dea cu pumnii in pamant, iar apoi a intrat pe teren, repezindu-se la jucatorii sai. De nervi, Croitoru si-a aruncat si geaca de pe el, continuand sa zbiere la jucatorii sai.