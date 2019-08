Botosani 1-1 Craiova | Papura nu se simte amenintat: "Imi fac treaba profesionist, fac tot ce depinde de mine sa castigam!"

Papura crede ca forma echipei se va imbunatati substantial dupa iesirea din Europa League.

Antrenorul Craiovei spune ca nu simte nicio amenintare in privinta postului sau.

"Ambele echipe puteau sa inscrie dupa 1-1. Nu luasem punct pe terenul Botosaniului, e un lucru imbucurator ca ne intoarcem cu ceva acasa astazi. Resimtim oboseala, sunt lucruri fiziologice. Dupa 1-0 am reusit sa echilibram partida. Fortes nu a fost in primii 18, sunt lucruri normale intr-o echipa. Avem 25 de jucatori in lot, fiecare are sansa lui de a juca, de a demonstra. Cred in toti jucatorii.

Cand vor juca, cred ca isi vor ajuta echipa. Deocamdata, nu se pune problema plecarii nimanui. La fotbal e posibil orice, dar acum nu ne gandim la plecari. Am jucat meciuri destul de bune: la Atena meritam sa castigam, aici am facut un rezultat pozitiv. Meciul viitor facem totul sa castigam. Nu-mi simt postul amenintat, vin si-mi fac treaba profesionist, fac tot ce depinde de mine sa castigam", a spus Papura la Digisport.