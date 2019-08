Botosani 1-1 Craiova | S-a dat LOVIT, dar Botosaniul tot nu-i da voie sa plece! Raspunsul senzational al lui Croitoru cand a fost intrebat de Ongenda

Ongenda are oferta de la Chievo, dar Botosaniul nu-i da voie sa plece chiar daca vara viitoare il pierde gratis!

Croitoru e categoric: "Ongenda nu pleaca. El alege daca vrea sa stea in tribuna un an sau daca vrea sa joace".

Antrenorul Botosaniului e multumit cu egalul de azi in fata Craiovei si spune ca vrea s-o bata in etapa urmatoare pe campioana CFR.

"Craiova a jucat frumos, ii felicit pe aceasta cale, e un rezultat echitabil. Din pacate, jocul nostru din seara asta n-a fost unul care sa-i expuna la greseli. Atat s-a putut in seara asta, mergem mai departe. Mergem la Cluj sa castigam. Folosesc jucatorii pe care-i am, datoria mea e sa ii antrenez pe toti.

Ongenda nu pleaca. Mai are un an de zile contract. Alege el cum si-l petrece: in afara lotului sau pe teren. A zis ca-l doare abdomenul, ca nu stiu ce are... Nu puteam sa-l bag azi. Nu pot sa iau in echipa un jucator care face astfel de lucruri. Cine-l invata pe el, il invata gresit. E treaba lui si a impresarilor. Jucatorul are un an de contract cu noi, isi alege el cum vrea sa ramana. Decizia noastra e luata. Il astept sa se decida, nu fac niciun pas inapoi fata de ce mi-am propus", a spus Croitoru la Digisport.