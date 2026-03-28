Fostul internațional german a vorbit la superlativ despre Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul central de la Real Madrid care este cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Uruguayanul este față în față cu cel mai bun sezon al său din carieră. Fotbalistul are patru 11 apariții în Champions League (3 goluri, 4 assist-uri) și 28 de meciuri în La Liga (4 goluri, 7 assist-uri).

Fotbalistul care l-a uluit pe Toni Kroos: ”E absolut fascinant cum joacă”

Toni Kroos e fascinat de cât de mult a evoluat Valverde. Fostul jucător de pe ”Santiago Bernabeu” a susținut că uruguayanul nu doar că are calitate, dar și că posedă mentalitatea potrivită.

”Valverde zboară pe teren! E absolut fascinant cum joacă în acest moment. E un jucător care nu are doar calitate, dar și mentalitatea potrivită”, a spus Toni Kroos, potrivit goal.com.

Cifrele lui Valverde

Real Madrid: 365 meciuri jucate, 40 goluri înscrise, 43 pase decisive

Deportivo de La Coruna: 25 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

CA Penarol: 13 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 2 pase decisive

Real Madrid, în clasament

Real Madrid se află pe locul 2 în clasament cu 69 de puncte. După 29 de etape, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a bifat 22 de victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.