Adnan Golubovic revine în Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist

Adnan Golubovic revine &icirc;n Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adnan Golubovic ar putea reveni în Superliga la doar câteva luni după despărțirea de Dinamo. 

TAGS:
Adnan GolubovicDinamoSuperliga RomanieiUTA Arad
Din articol

Potrivit informațiilor publicate de GSP, portarul sloven se află în negocieri cu UTA Arad, mutare susținută insistent de antrenorul Adrian Mihalcea.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” îl vede pe Golubovic drept o soluție importantă pentru postul de portar, însă transferul este condiționat de plecarea actualului titular, Dejan Iliev. 

Conducerea arădenilor cere aproximativ 150.000 de euro pentru goalkeeperul nord-macedonean, de care Mihalcea nu mai este convins pentru a doua parte a sezonului.

Adnan Golubovic revine în Superliga!

În acest moment, UTA îi mai are în lot pe Andrei Gorcea și pe tânărul Lucas Roșu, însă staff-ul tehnic caută un portar cu experiență la nivelul Superligii, profil care se potrivește cu cel al lui Golubovic.

Ajuns la Dinamo în vara lui 2023, liber de contract după despărțirea de FC Koper, Golubovic a fost titular în primul sezon al „câinilor” după promovare. 

În cele două stagiuni petrecute în Ștefan cel Mare, portarul de 30 de ani a apărat în 65 de meciuri, a primit 85 de goluri și a păstrat poarta intactă de 16 ori. 

Și-a pierdut locul de titular în toamna lui 2024, după o accidentare gravă la genunchi, iar ulterior a fost lăsat să plece.

După plecarea de la Dinamo, Golubovic a semnat cu FC Ballkani, din Kosovo, însă nu a reușit să se impună. A bifat doar trei apariții în preliminariile Conference League și nu a jucat niciun minut în campionat.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, portarul sloven este evaluat la nici mai mult, nici mai puțin de 400.000 de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
ULTIMELE STIRI
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: &bdquo;E gata!&ldquo;
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: „E gata!“
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu &bdquo;Bursucul&rdquo;
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul”
Crystal Palace - Fulham Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari &icirc;n Premier League de Anul Nou
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul &icirc;n Premier League de Anul Nou
Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon &icirc;n acest sezon: &bdquo;Clar a dăunat clubului&rdquo;
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: &bdquo;Mergea &icirc;n taberele de rromi să predea italiană copiilor&rdquo;

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: &rdquo;Mai aducem 2-3&rdquo;

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3”



Recomandarile redactiei
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: &bdquo;E gata!&ldquo;
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: „E gata!“
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu &bdquo;Bursucul&rdquo;
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul”
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon &icirc;n acest sezon: &bdquo;Clar a dăunat clubului&rdquo;
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului”
Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară
Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară
FCSB, mesaj de Anul Nou: &rdquo;&Icirc;n 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare&rdquo;
FCSB, mesaj de Anul Nou: ”În 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare”
Alte subiecte de interes
Scandal la Dinamo &icirc;naintea meciului cu CFR Cluj! Fotbalistul dat afară din vestiar de Zeljko Kopic
Scandal la Dinamo înaintea meciului cu CFR Cluj! Fotbalistul dat afară din vestiar de Zeljko Kopic
Dureri de cap cu portarii pentru Zeljko Kopic! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu goalkeeper-ii lui Dinamo
Dureri de cap cu portarii pentru Zeljko Kopic! Ce se întâmplă cu goalkeeper-ii lui Dinamo
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj&nbsp;
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!