Adnan Golubovic revine în Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist

Potrivit informațiilor publicate de GSP, portarul sloven se află în negocieri cu UTA Arad, mutare susținută insistent de antrenorul Adrian Mihalcea.



Tehnicianul „Bătrânei Doamne” îl vede pe Golubovic drept o soluție importantă pentru postul de portar, însă transferul este condiționat de plecarea actualului titular, Dejan Iliev.



Conducerea arădenilor cere aproximativ 150.000 de euro pentru goalkeeperul nord-macedonean, de care Mihalcea nu mai este convins pentru a doua parte a sezonului.



Adnan Golubovic revine în Superliga!



În acest moment, UTA îi mai are în lot pe Andrei Gorcea și pe tânărul Lucas Roșu, însă staff-ul tehnic caută un portar cu experiență la nivelul Superligii, profil care se potrivește cu cel al lui Golubovic.



Ajuns la Dinamo în vara lui 2023, liber de contract după despărțirea de FC Koper, Golubovic a fost titular în primul sezon al „câinilor” după promovare.

