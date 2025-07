Vârful de 1,88 metri a semnat un contract valabil pe trei ani cu echipa din Giulești, într-un moment în care Costel Gâlcă avea mare nevoie de întăriri în ofensivă, după accidentarea gravă a lui Borisav Burmaz, indisponibil până în 2026.



Baroan nu-l dă pe spate pe Marian Iancu: „Nu excelează la jocul de cap”



Francezul vine după o experiență mixtă în Elveția și Bulgaria, unde în această primăvară a evoluat la Ludogoreț, reușind două goluri și două assisturi în 7 meciuri. Baroan are o cotă de piață estimată la 800.000 de euro.



Totuși, Marian Iancu, fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, nu e convins de mutare. Într-un videoclip postat pe Facebook, Iancu l-a numit „un mic transfer” și a explicat că jucătorul „nu are jocul de cap al lui Koljić”.



„Am văzut că a venit un mic transfer. Îl numesc mic pentru că nu e de ajuns, dar totuși e un transfer.



Avem un atacant, un „baron”, așa cum probabil o să-i spunem noi.



E un atacant cum n-am avut, trebuie să recunoaștem. Este diferit, se apropie ca talie de Koljić, dar e diferit, nu are jocul de cap al lui Koljić.



Ținând cont că nu avem un număr 9, trebuie să ne mulțumim cu ce avem. E un plus. Poate, cine știe, o să iasă ceva din transferul ăsta.



L-am urmărit pe YouTube cât am putut. Am experiență, am văzut la viața mea mii de jucători pe YouTube.



Nu e chiar așa de rău cum m-aș fi așteptat să fie, având în vedere suma minimă de transfer despre care se spune că s-a plătit pentru el.



E un jucător undeva între număr 9 și număr 10. Dar sper ca, având o talie bună, deși, așa cum spuneam, nu excelează la jocul de cap, să ne ajute în momentele importante ale jocului.



Mai e și Koljić acolo, vor lupta pentru titularizare. Nu știm la ce nivel este Jambor ca să pună presiune pe el, dar nu cred că se va întâmpla asta.



A, și mâine nu e poimâine. Când dăm de o nou-promovată, de ambiția unei echipe nou-promovate, care întotdeauna a pus probleme, cel puțin în primele etape, sper să nu se întâmple lucrul ăsta”, a spus Marian Iancu, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.



Rapid va debuta în noul sezon din Superligă vineri, de la ora 21:30, în deplasare cu FC Argeș, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni.