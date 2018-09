BOMBA in Liga I! Se indreapta CFR-ul catre o noua insolventa?! Campioana e pe un butoi cu pulbere si ar putea declansa curatenia generala pentru a se salva

Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia sustine ca CFR Cluj se indreapta catre o noua insolventa!

CFR Cluj a castigat titlul de campioana cu investitii uriase. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca Nelu Varga, omul din umbra CFR-ului, a platit 30 de milioane de euro pentru ca formatia din Gruia sa iasa din insolventa si apoi sa castige titlul.

Acum, la Cluj lucrurile sunt din nou agitate. Eliminati din cupele europene, clujenii risca sa ramana fara finantare, Nelu Varga anuntand ca inchide robinetul cu bani.

Eliminarea prematura si mai ales rusinoasa in fata luxemburghezilor de la Dudelange le-a scos din buzunar celor de la CFR circa 8 milioane de euro, bani pe care Nelu Varga se baza, acesta dorind sa isi recupereze investitia masiva de anul trecut.



Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia sustine acum, citand surse apropiate clubului, ca la CFR pluteste insolventa. Potrivit acestuia, jucatorii nu sunt platiti la zi, iar Toni Conceicao nu a fost demis pentru ca oficialii nu au de unde sa ii plateasca 150.000 euro, valoarea contractului.

Ar putea incepe curatenia



Amenintati cu noi probleme financiare, in cazul in care Nelu Varga nu va mai baga mana in buzunar, cei de la CFR vor trebui sa "scoata camasa". Una dintre solutii ar putea fi remanierea lotului, mai ales in conditiile in care au oferit salarii foarte mari in aceasta vara. De amintit ca Julio Baptista a venit pe un salariu de 50.000 euro lunar la Cluj.