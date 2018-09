Cum putea pierde CFR Cluj 9 puncte in clasament! Decizia luata de finantatorul clubului, las un pas sa distruga sansele echipei la titlu

CFR Cluj a fost aproape de o incalcare a regulamentelor FRF, care ar fi dus la pierderea a 9 puncte in clasament.

CFR Cluj putea pierde 9 puncte in clasament dupa o decizie dictata de finantatorul Nelu Varga, scrie ProSport. Potrivit sursei citate, dupa iesirea echipei din cupele europene, Varga a transmis ca toate cheltuielile clubului trebuie reduse. In aceasta situatie, el a anuntat ca vrea desfiintarea echipei secunde, CFR Cluj 2, care joaca in liga a treia.

ProSport scrie ca planurile finantatorului au fost date peste cap de un articol din ROAF, care prevede depunctarea echipelor "mama" in cazul retragerii formatiilor secunde din campionat dupa inscrierea la inceputul sezonului competitional.

"In cazul in care echipa se retrage dupa ce s-a inscris oficial pana la inceperea sezonului competitional sau daca se retrage in timpul sezonului competitional, va fi penalizata cu depunctarea de 9 puncte echipa de nivelul superior a clubului de care apartine echipa satelit", este prevederea articolului 19 din ROAF.

In sezonul trecut, CFR Cluj a investit bani seriosi in echipa secunda, antrenorul Mihai Georgescu aducand mai multi juniori. Proiectul a fost sustinut si de Bogdan Mara.

In aceste conditii, Nelu Varga ca diminua cat se poate de mult bugetul echipei secunde, dar aceasta va continua sa activeze in liga a treia, unde anul trecut s-a clasat pe locul 8 din 15 intr-o serie cu U Cluj si AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.