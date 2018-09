"Daca ramanea Zidane, as fi plecat". Jucatorul de la Real care a iesit cu o declaratie total neasteptata! Ce l-a nemultumit in perioada Zizou

Dani Ceballos, mijlocas cumparat de Real Madrid de la Betis, in vara anului trecut, spune ca ar fi preferat sa plece daca Zidane ramanea antrenor.

Dani Ceballos este unul dintre cei mai buni tineri ai Spaniei si face parte din lotul lui Luis Enrique. El spune ca ar fi preferat sa plece de la Real, definitiv sau sub forma de imprumut, daca Zidane ramanea antrenor.

Ceballos spune ca a jucat prea putin sub comanda lui Zidane si ca nu intelegea uneori alegerile antrenorului. "Prefera sa schimbe sistemul decat sa ma bage", spune mijlocasul.

"El trebuie sa explice ce s-a intamplat, pentru ca el nu mi-a dat sansa sa joc. Eu m-am pregatit, am incercat sa-i fac misiunea dificila, dar uneori a fost imposibil. Am marcat doua goluri la Alaves si in meciul urmator m-a bagat doar un minut. Cand saptamanile trec si tu nu te simti important, totul devine dificil. Era un moment al sezonului in care in campionat eram la 15 puncte de lider si eu tot nu aveam loc. Mi-am angajat antrenor personal in ianuarie, pentru ca nu evoluam nici miercuri, nici duminica. Daca Zidane ramanea antrenor, era clar ca trebuia sa-mi facut echipa", a spus Dani Ceballo.

"L-am intrebat de ce nu joc, pentru ca nu intelegeam. A fost un moment al sezonului cand Kroos si Modric erau accidentati, iar el schimba sistemul de joc ca sa intre altii. Asta te descurajeaza si te doare. Veneam dupa un turneu final european excelent, unde am fost declarat cel mai bun jucator. Dar nu am cedat si nu cedez, obiectivul meu este sa reusesc la Real", a adaugat el.