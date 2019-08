Bogdan Vintila a rabufnit dupa 0-4 la debut: "Fiti barbati!" Ce mesaj le-a transmis jucatorilor inainte de returul cu Guimaraes

FCSB e intr-o situatie incredibila: penultima in Liga 1, dar cu sanse de a ajunge ultima la finalul etapei!

Cu antrenor nou, FCSB isi continua forma incredibil de slaba: 0-4 la Medias cu Gaz Metan, iar Bogdan Vintila are un debut de cosmar. Noul antrenor al lui FCSB nu dispera insa. Jucatorii sai au sansa de a-si lua revansa in returul cu Guimaraes de joi, de la ora 22:00. In tur a fost 0-0, iar FCSB are nevoie sa marcheze. Nu a reusit sa o faca la Medias, acolo unde a terminat meciul in 9 jucatori.



Bogdan Vintila: Trebuie sa lucram mental in primul rand!



"Prea multe nu sunt de spus, 4-0 nu e un scor agreat de noi. Sunt anumite momente in viata unei echipe cand nu iti merg lucrurile cum trebuie si pur si simplu nu iti iese nimic. Am avut ocazii, dar nu am marcat, ei au facut-o. Am avut si faze care m-au facut sa ma edific pentru meciurile viitoare. Trebuie sa stergem tot si sa ne gandim la meciul de joi cu Guimaraes. Trebuie sa fim barbati, sa luptam cu orice echipa de acum incolo asa cum trebuie.

Pozitia in clasament nu este deloc imbucuratoare, nici punctajul, dar am incredere in jucatori ca vom iesi din aceasta situatie. Primul gand e la meciul cu Guimaraes, apoi cu Viitorul, apoi urmeaza pauza de nationala si putem sa punem la punct multe lucruri. Trebuie sa lucram in primul rand mental, sunt copiii mei, jucatorii mei. In primul rand trebuie sa ne gandim la returul cu Guimaraes.

Meciul e joi e meciul unui obiectiv. Fiecare meci in pare e important. Ce e frumos in fotbal si iti da puterea sa continui, mereu urmeaza alt meci in care poti sa ridici capul si sa fii mai bun.

Nu m-am gandit ca FCSB ar putea fi ultima in Liga 1", a spus Bogdan Arges Vintila.