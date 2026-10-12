SuperLiga a revenit cu etapa a 11-a, iar majoritatea echipelor și-au disputat meciurile după pauza dedicată echipelor naționale.

Bogdan Lobonț, convins de surpriza din play-off-ul SuperLigii

Una dintre surprizele de după pauză este Farul. Formația de la malul mării s-a impus cu scorul de 3-1 în fața unei pretendente la play-off: Petrolul. În urma acestui rezultat, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău vor încheia runda pe poziția a 6-a.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț.

Faptul că Farul va încheia runda pe loc de play-off a fost amintit și de către Bogdan Lobonț. Fostul mare portar nu s-a arătat surprins de faptul că echipa o duce bine, în condițiile în care centrul de copii și juniori funcționează excelent.

„(n.r. - Vă așteptați ca Farul să fie pe loc de play-off) Nu mai poate nimeni să îi depășească în această etapă. Încheie etapa pe loc de play-off. FC Argeș nu mai câștigă din august, CFR e departe.

Nu cred că este o surpriză. Cine cunoaște bine ceea ce e acolo e Marica, ei tot aduc de la centrul de copii și juniori”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Pulhac e de aceeași părere cu colegul din platou: „Fiind foarte mulți jucători tineri, te uiți la celelalte echipe cum se întăresc. Au o echipă chiar foarte bună!”.