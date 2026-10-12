Chiar dacă Rapid va închide runda cu numărul 11, în deplasare cu Universitatea Cluj, bookmakerii dau deja două mari favorite pentru titlul de campioană din acest sezon.

Universitatea Craiova are cele mai mari șanse de a-și păstra titlul, cu o cotă de 2.20 în opinia specialiștilor. Următoarea este Dinamo, liderul la zi din campionatul nostru, cu o cotă de 3.75 pentru primul titlu după 20 de ani.

Rapidul lui Daniel Pancu completează podiumul, cu o cotă de 6 pentru câștigarea titlului. Giuleștenii pot urca pe locul doi dacă vor încheia etapa cu o victorie.

Cum arată cotele pentru câștigarea titlului:

Universitatea Craiova - 2.20

Dinamo București - 3.75

Rapid - 6

FCSB - 7.15

Universitatea Cluj - 8.65

CFR Cluj - 25

Farul Constanța - 100

FC Botoșani - 315

Petrolul - 325

FC Argeș - 635

Sepsi OSK - Dinamo 0-2. Liderul, victorie fără emoții la Sfântu Gheorghe

Dinamo şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0 vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 11-a.

Dinamo a deschis scorul prin fundaşul central spaniol Martin Pascual, cu o lovitură de cap după cornerul executat de Danny Armstrong (24).

Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos şi-a dublat avantajul prin golul altui spaniol, mijlocașul Alberto Soro (36), din centrarea aceluiaşi jucător de bandă scoţian.