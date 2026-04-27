Bogdan Andone, exasperat: „Aș prefera un eșec clar, cu 5-0, doar ca să mă pot odihni liniștit!”

Sunt mai mulți jucători care nu au fost astăzi la capacitatea lor maximă, e normal, e final de sezon, suntem și un lot extrem de restrâns numeric. Nu aveam soluții ofensive pe bancă, absolut nimic. S-a acumulat o stare de oboseală și fizică, și mentală, lui Sadriu i-a fost foarte, foarte greu.

„Cred eu că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Am avut câteva situații foarte bune în repriza a doua, nu le-am fructificat. Am întâlnit echipa de pe primul loc, nu poți să îți creezi zece situații de a marca. Îmi pare rău că a mai trecut un joc și nu am adunat puncte.

La finalul partidei, Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș , s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat.

Surpriza URIASA: Bogdan Andone revine in Liga 1! Cu ce echipa e la un pas sa semneze

Strigătul de disperare al lui Andone

Nu este simplu și îi înțeleg pe băieți, vreau să îi felicit pentru efort și atitudine, chiar dacă prima repriză nu a avut ritmul și intensitatea dorită. În repriza a doua am arătat mai bine.

Aștept un joc să pierdem 4 sau 5-0, adversarul să fie foarte bun, aș prefera așa, să dorm liniștit. Decât să pierdem la nesfârșit, este al treilea meci pierdut cu 1-0, nemeritat, plus semifinala de Cupă pierdută la penalty-uri.

Un șir de evenimente și rezultate frustrante. Să pierdem cu 4-5-0, adversarii să fie buni, să nu reușim să îi blocăm, să dormim liniștiți, dar așa, meci de meci, pierzând 1-0, cu situații de gol, și astăzi o fază fixă, e foarte greu și pentru jucători.

Nu am de comentat nimic la adresa arbitrajului, i-am felicitat și la pauză, și după joc”, a spus Bogdan Andone, la finalul meciului.

Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.