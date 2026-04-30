”Bocciu” a răbufnit la o postare a Rapidului: ”Voi sunteți întregi la cap? Aveți un tupeu extraordinar”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid ocupă locul 5 în clasamentul play-off-ului cu 32 de puncte.

TAGS:
Rapidliviu ungureanbocciuSuperliga
Din articol

Echipa pregătită de Costel Gâlcă aspira la un moment dat la titlu, în ideea în care a intrat în play-off de pe locul secund și a obținut trei puncte uriașe cu Dinamo (3-2) în prima etapă, care s-au dovedit inutile pe urmă.

Rapid a mai înregistrat un singur punct de la victoria cu Dinamo în următoarele cinci etape. ”Câinii” și-au luat și revanșa în etapa #6 a play-off-ului câștigând cu 3-1 confruntarea cu trupa din Grant de pe Arena Națională.

Rapid e la două lungimi de obiectivul sezonului, calificarea în cupele europene. 

Giuleștenii trebuie să încheie cel puțin pe a patra poziție, ocupată în prezent de Dinamo cu 34 de puncte, ca să joace baraj cu play-out-ul și să aibă șansa la turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League.

În cadrul unei postări pe Facebook, în care Rapid i-a îndemnat pe suporteri cu un mesaj inedit să cumpere bilete la următorul meci al giuleștenilor, Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, șeful galeriei, a răbufnit în secțiunea de comentarii.

”Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda? Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid? Aveți un tupeu extraordinar! Puțină vrăjeală de pe Chat GPT și ne trimiteți la bilete...”, e comentariu lui ”Bocciu”.

Cum sună mesajul clubului:

”Rapidiști, Rapid înseamnă suflet. Și sufletul nu pleacă în momentele dificile. Nu tace. Nu abandonează.

După seri care dor, răspunsul nostru trebuie să fie mereu același: prezență, voce, loialitate. Inima ce-n piept ne bate la nevoie e un tun!

Biletele pentru duelul cu ardelenii sunt acum disponibile pentru toți Rapidiștii! Toți pentru Rapid”, a scris echipa pe rețelele sociale.

Ce urmează pentru Rapid

Pentru Rapid urmează meciul cu CFR Cluj de luni, 4 mai, de la ora 20:30. Partida va avea loc în Giulești și va conta pentru etapa #7 din play-off-ul Superligii României.

Ulterior, Rapid le va întâlni pe ”U” Cluj (9 mai, sâmbătă, 21:00), FC Argeș (~16 mai) și Universitatea Craiova (~23 mai). Toate meciurile vor fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cum arată clasamentul play-off-ului

Clasamente oferite de Sofascore
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!