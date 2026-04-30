Echipa pregătită de Costel Gâlcă aspira la un moment dat la titlu, în ideea în care a intrat în play-off de pe locul secund și a obținut trei puncte uriașe cu Dinamo (3-2) în prima etapă, care s-au dovedit inutile pe urmă.

Rapid a mai înregistrat un singur punct de la victoria cu Dinamo în următoarele cinci etape. ”Câinii” și-au luat și revanșa în etapa #6 a play-off-ului câștigând cu 3-1 confruntarea cu trupa din Grant de pe Arena Națională.

”Bocciu” a răbufnit la o postare a Rapidului: ”Voi sunteți întregi la cap? Aveți un tupeu extraordinar”

Rapid e la două lungimi de obiectivul sezonului, calificarea în cupele europene.

Giuleștenii trebuie să încheie cel puțin pe a patra poziție, ocupată în prezent de Dinamo cu 34 de puncte, ca să joace baraj cu play-out-ul și să aibă șansa la turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League.

În cadrul unei postări pe Facebook, în care Rapid i-a îndemnat pe suporteri cu un mesaj inedit să cumpere bilete la următorul meci al giuleștenilor, Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, șeful galeriei, a răbufnit în secțiunea de comentarii.

”Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda? Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid? Aveți un tupeu extraordinar! Puțină vrăjeală de pe Chat GPT și ne trimiteți la bilete...”, e comentariu lui ”Bocciu”.