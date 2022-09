Billel Omrani și-a încălcat promisiunea! Ce le spunea fanilor de la CFR Cluj acum patru luni

Omrani va avea un salariu lunar de 20.000 de euro la FCSB, iar atacantul este așteptat pe Arena Națională în această seară pentru a asista la meciul dintre noua sa echipă și FC Voluntari.

Billel Omrani, în luna mai: "Doar la CFR Cluj aș juca în România"

Fotbalistul cu dublă cetățenie, franceză și algeriană, era liber de contract de la 1 iulie, când contractul cu CFR Cluj i-a expirat. Deși spunea că are mai multe oferte din străinătate, Omrani a decis, în cele din urmă, să revină în România, însă la FCSB.

Imediat după meciul cu Universitatea Craiova (2-1), disputat pe 15 mai, în urma căruia formația din Gruia și-a asigurat matematic titlul de campioană, Billel Omrani își anunța plecarea de la CFR Cluj și spunea că în România ar evolua doar pentru ardeleni.

Între timp, Omrani s-a răzgândit, iar una dintre adversarele noii sale echipe în lupta pentru titlu va fi chiar CFR Cluj.

"A fost foarte bine, suntem campioni, asta e cel mai important în final. A fost foarte greu începând play-off. Trebuia să avem 14 puncte în față, apoi, dintr-odată, au rămas 7. Toți și-au dat viața cu noi, dar am câștigat!

Pentru mine a fost ultimul meu aici, la CFR Cluj. Încă nu știu ce fac, unde merg. Am discuții cu mai multe cluburi din afară. Dacă aș rămâne în România, ar fi doar la CFR Cluj", declara Omrani, în mai, la Digisport.

Billel Omrani (29 de ani) a crescut la Olympique Marseille și a jucat pentru prima echipă în 10 meciuri, reușind un gol. Atacantul a mai evoluat în Franța pentru AC Arles, iar în perioada 2016-2022 a fost jucătorul lui CFR Cluj, formație alături de care a cucerit în cinci rânduri titlul de campion.

În 209 meciuri la CFR Cluj, Omrani a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Omrani, conform Transfermarkt

Gigi Becali a anunțat transferul lui Billel Omrani la FCSB

Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Billel Omrani și că fostul atacant al campioanei CFR Cluj se va alătura lotului pregătit de Nicolae Dică în perioada următoare.

„Da! Eu am considerat că Omrani este cel mai bun atacant din România. Cel mai bun fotbalist. Numai că nu era prea serios. Întotdeauna am vrut să-l iau. Am vorbit cu el, i-am zis că îi fac contract doar pe un an, iar dacă îmi place de el și e cuminte, încă doi ani.

Dacă nu îl prelungesc, am pierdut ce am pierdut, la revedere. El e mulat pe jocul nostru, tehnic, combinativ, driblează, e pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el măcar la 28 de ani să se antreneze, să fie serios, să ducă o viață sportivă. I-am zis: 'Dacă vrei, vei fi cel mai mare din România'.

E formalitate. Cred că a și semnat la ora asta”, a spus Gigi Becali, la Digisport.