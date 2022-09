Omrani va avea un salariu lunar de 20.000 de euro la FCSB și va putea evolua, cel puțin pentru moment, doar în Liga 1 și în Cupa României, lista pentru Conference League putând fi actualizată abia în februarie.

Prima imagine cu Billel Omrani la FCSB

Billel Omrani se află acum la baza de pregătire din Berceni a celor de la FCSB, iar impresarul Florin Vulturar a postat o primă fotografie cu fostul fotbalist al lui CFR Cluj la vicecampioana României.

În această seară, Billel Omrani este așteptat pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și FC Voluntari, unde îi va urmări la lucru pe noii săi colegi.

Billel Omrani (29 de ani) a crescut la Olympique Marseille și a jucat pentru prima echipă în 10 meciuri, reușind un gol. Atacantul a mai evoluat în Franța pentru AC Arles, iar în perioada 2016-2022 a fost jucătorul lui CFR Cluj, formație alături de care a cucerit în cinci rânduri titlul de campion.

În 209 meciuri la CFR Cluj, Omrani a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Omrani, conform Transfermarkt

Gigi Becali a anunțat transferul lui Billel Omrani la FCSB

Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Billel Omrani și că fostul atacant al campioanei CFR Cluj se va alătura lotului pregătit de Nicolae Dică în perioada următoare.

„Da! Eu am considerat că Omrani este cel mai bun atacant din România. Cel mai bun fotbalist. Numai că nu era prea serios. Întotdeauna am vrut să-l iau. Am vorbit cu el, i-am zis că îi fac contract doar pe un an, iar dacă îmi place de el și e cuminte, încă doi ani.

Dacă nu îl prelungesc, am pierdut ce am pierdut, la revedere. El e mulat pe jocul nostru, tehnic, combinativ, driblează, e pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el măcar la 28 de ani să se antreneze, să fie serios, să ducă o viață sportivă. I-am zis: 'Dacă vrei, vei fi cel mai mare din România'.

E formalitate. Cred că a și semnat la ora asta” a spus Gigi Becali, la Digisport.