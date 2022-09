Visul lui Riyad Mahrez, năruit de noul atacant de la FCSB: "Îl avem pe Omrani, ne bazăm pe el!"

Fostul jucător al lui CFR Cluj, de cinci ori campion al României cu formația din Gruia, era liber de contract de la începutul lunii iulie, când i-a expirat înțelegerea cu formația ardeleană.

Riyad Mahrez, refuzat de Olympique Marseille din cauza lui Billel Omrani

Billel Omrani a fost crescut de Olympique Marseille, însă a prins puține meciuri în tricoul primei formații de pe Stade Velodrome. Atacantul cu dublă cetățenie, franceză și algeriană, a jucat în doar 10 partide, reușind un gol și o pasă decisivă.

Omrani a fost considerat de conducătorii lui OM o mare speranță în perioada junioratului, iar clubul francez și-a permis în urmă cu 12 ani să îl refuze pe Riyad Mahrez pentru a-i face loc celui care acum a semnat cu FCSB.

Cel care a povestit evenimentele din 2010 a fost chiar Riyad Mahrez, fotbalist care joacă din 2018 la Manchester City. Algerianul a explicat că a fost foarte aproape de un transfer la OM, ceea ce reprezenta un vis pentru el, însă conducătorii clubului i-au transmis că vor să se bazeze pe Billel Omrani și sunt nevoiți să renunțe la transferul său.

"Am mers să încerc la Marseille, eram foarte fericit. OM era clubul meu favorit. Încercasem și la PSG, pentru că era din orașul meu, dar la Marseille îmi doream foarte tare să ajung.

Am mers la Marseile, m-am antrenat cu echipa secundă, antrenor era Franck Passi. Mă pregăteam foarte serios. Jose Anigo, directorul sportiv de la acea vreme, a venit să mă vadă la antrenament, iar apoi m-a chemat la el în birou și mi-a spus: 'Vrem să te transferăm!'. Parcă eram într-un film! Dar trei-patru zile mai târziu, mi-a sunat agentul și i-a spus: 'Avem un jucător care e la fel ca el, vrem să ne bazăm pe el'. Jucătorul respectiv era Billel Omrani", a spus Mahrez, potrivit Daily Mercato, despre evenimentele din 2010.

La momentul respectiv, Mahrez avea 19 ani și juca pentru Quimper FC. După ce transferul la Olympique Marseille a picat, chiar în vara lui 2010, algerianul a semnat cu Le Havre, iar trei ani mai târziu ajungea în Premier League, la Leicester, formație alături de care a cucerit titlul în Anglia.

67,8 milioane de euro a plătit Manchester City pentru a-l transfera pe Mahrez de la Leicester, în 2018.

196 de meciuri, 63 de goluri și 46 de pase decisive a strâns Mahrez la Manchester City

Billel Omrani a ajuns acum la FCSB

Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Billel Omrani și că fostul atacant al campioanei CFR Cluj se va alătura lotului pregătit de Nicolae Dică în perioada următoare.

„Da! Eu am considerat că Omrani este cel mai bun atacant din România. Cel mai bun fotbalist. Numai că nu era prea serios. Întotdeauna am vrut să-l iau. Am vorbit cu el, i-am zis că îi fac contract doar pe un an, iar dacă îmi place de el și e cuminte, încă doi ani.

Dacă nu îl prelungesc, am pierdut ce am pierdut, la revedere. El e mulat pe jocul nostru, tehnic, combinativ, driblează, e pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el măcar la 28 de ani să se antreneze, să fie serios, să ducă o viață sportivă. I-am zis: 'Dacă vrei, vei fi cel mai mare din România'.

E formalitate. Cred că a și semnat la ora asta” a spus Gigi Becali, la Digisport.