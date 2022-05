Billel Omrani, gata de al cincilea titlu consecutiv cu CFR Cluj: "Toate echipele își dau viața cu noi, trebuie să câștigăm tot"

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Daniel Birligea, în minutul 66, după o centrare a lui Billel Omrani. Farul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză, când au existat două faze controversate: un penalty neacordat și o minge scoasă din apropierea liniei porții de Karlo Letica.

Billel Omrani, gata de al cincilea titlu consecutiv cu CFR Cluj

La finalul partidei, Billel Omrani, autorul assist-ului, s-a arătat foarte mulțumit de prestația sa, dar și de primul gol marcat de Birligea în Liga 1. Atacantul lui CFR Cluj spune că obiectivul lui CFR Cluj este să câștige toate meciurile rămase din campionat, situație în care ardelenii ar deveni campioni pentru a cincea oară consecutiv.

"A fost un meci foarte greu, Farul e o echipă foarte bună, are un antrenor fantastic. Am intrat la pauză, am dat assist lui Dani, a fost primul lui gol, mă bucur pentru el și pentru echipă.

Mister m-a motivat cum știe el, am dat tot. Cel mai bine e că am dat gol și Dani a dat golul. A fost cel mai important pentru noi că am câștigat. Mergem la Argeș și trebuie să câștigăm toate meciurile rămase în campionat. La Argeș va fi foarte greu, își vor da viața, toate echipele își dau viața cu noi. E normal ca lumea vrea să câștige altcineva, după ce noi am câștigat de patru ori la rând", a spus Billel Omrani.

CFR Cluj are cinci puncte avans față de FCSB în fruntea Ligii 1, iar campioana așteaptă acum meciul bucureștenilor cu FC Argeș, programat luni, de la ora 20:30.

Clasament play-off Liga 1

1. CFR Cluj - 51p

2. FCSB - 46p*

3. Universitatea Craiova 45p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 27p*

* - un meci mai puțin

Programul lui CFR Cluj

Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Programul lui FCSB

Etapa 7: FC Argeș (a)

Etapa 8: Universitatea Craiova (d)

Etapa 9: FC Voluntari (d)

Etapa 10: CFR Cluj (a)

Programul Universității Craiova