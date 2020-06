Primele declaratii ale lui Bergodi inaintea meciului cu Botosani: "Nu stiu daca putem lua trofeul" 

Craiova va juca vineri contra lui FC Botosani, iar antrenorul italian va debuta oficial pe banca oltenilor.

Bergodi nu este sigur ca poate aduce titlul in Banie, dar este increzator ca echipa antrenata de el va juca un fotbal frumos. Obiectivul principal al Universitatii este clasarea pe podium.

"Nu stiu daca putem lua trofeul, nu sunt magician, dar sper, impreuna cu baietii, sa oferim publicului un fotbal frumos. Echipa este pregatita foarte bine, obiectivul ramane podiumului, dar ne gandim mereu la maximum de puncte. Nu cred ca avem nevoie de niciun transfer, ma gandesc doar la jucatorii pe care ii am acum in lot. Sunt opt meciuri foarte importante in urma carora putem realiza ceva extraordinar", a declarat Bergodi la conferinta de presa.

Craiova se afla locul 3 in clasament cu 26 de puncte, la egalitate de puncte cu FCSB, care este pe pozitia secunda. Lider in clasament este campioana CFR Cluj, cu 30 de puncte.