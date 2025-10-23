”Șepcile roșii” l-au numit ”principal” pe Cristiano Bergodi (61 de ani), care era liber de contract de mai bine un an. Ultima sa experiență fusese la Rapid, în perioada august 2023 - aprilie 2024.



Emil Boc a reacționat pe Facebook după ce Bergodi a semnat cu ”U” Cluj. Secțiunea de comentarii a luat foc: ”Nu-l prinde primăvara”



Emil Boc, primarul lui ”U” Cluj și un susținător al ”șepcilor roșii”, a scris pe rețelele social media un mesaj în care i-a urat mult succes lui Bergodi în noua aventură pe ”Cluj-Arena”.



”Succes, Cristiano Bergodi! Haide, 'U'!”, a scris edilul.



Iar secțiunea de comentarii a luat foc.



”S-a pus primarul în mijloc de zici că el e antrenorul” / ”Domnule Boc, vedeți că există și altă echipă în Cluj care are performanțe! Nu doar 'U'!” / ”Nu-l prinde primăvara” / ”La ce lot avem, pleacă Bergodi în primăvară”, sunt câteva dintre comentarii.



Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj



Luigi Ciarlantini - antrenor secund

Eugeniu Cebotaru - antrenor secund

Eugen Cătalin Anghel - antrenor cu portarii

Flavius Nistor - preparator fizic



Bergodi îl înlocuieşte pe banca ”şepcilor roşii” pe Ioan Ovidiu Sabău, care a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei clujene pe 18 octombrie, după meciul pierdut cu FC Botoşani (0-2).



Doar trei echipe din Superligă şi-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, Universitatea Cluj şi Petrolul.

Bergodi, conferință de prezentare

