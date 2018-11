Bergodi, aproape de revenirea in Liga 1! Cu ce echipa negociaza antrenorul italian

Cristian Bergodi este gata sa revina in fotbal dupa o pauza de 2 ani.

Fost antrenor in Romania la FC National, CFR Cluj, Rapid, Poli Iasi, Steaua si ASA Targu Mures, Cristiano Bergodi este gata sa preia o noua echipa din Romania - antrenorul italian de 54 de ani negociaza cu FC Voluntari preluarea echipei, anunta Prosport.

Aflata pe ultimul loc cu 8 puncte in 14 etape, fosta castigatoare a Cupei Romaniei si-ar schimba pentru a doua oara antrenorul in acest sezon. Dupa Daniel Oprita, si Dinu Todoran va fi inlocuit, insa acestuia i-a fost propus sa ramana in cadrul clubului in alta functie.

Bergodi nu a mai antrenat din 2016, luand o pauza din motive personale.