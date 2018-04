Bergodi, aproape de revenirea in Liga 1! FOTO | Unde a fost surprins italianul AZI: ar putea fi numit dupa aceasta etapa

Cristiano Bergodi este aproape de o revenire in fotbalul romanesc.



Tehnicianul italian urmareste din tribune meciul de debut al lui Adrian Mutu, la Chiajna. Bergodi i-ar putea lua locul lui Ion Moldovan pe banca celor de la Concordia in eventualitatea in care Chiajna va pierde si meciul cu Voluntari.

Concordia a castigat un singur meci in acest play-out, 2-1 cu Juventus Bucuresti, iar in ultima perioada s-a vorbit intens despre o schimbare a lui Moldovan. Chiar Adrian Mutu a fost la un moment dat in atentia Concordiei.

Cristiano Bergodi, in varsta de 52 de ani, a venit pentru prima data in Romania in 2005, la FC National. Au urmat CFR Cluj, Rapid (doua mandate), Poli Iasi, Steaua si ASA Targu-Mures. Ultima echipa antrenata de Bergodi a fost Modena, in 2016.