Surpriza TOTALA! Bergodi e nebun dupa o echipa din Romania! E gata sa mearga si in B dupa ea: "As merge oricand acolo, m-am simtit extraordinar!"

Bergodi a antrenat la echipe cu pretentii de titlu, dar e gata sa mearga la una care in acest moment abia indrazneste sa visese la promovarea in Liga 1!

FCSB, Craiova sau CFR nu i-au ramas la inima lui Bergodi asa cum a facut-o Rapidul. Italianul spune ca s-ar intoarce oricand pentru a antrena in Giulesti. Italianul e liber dupa ce a plecat de la Craiova. La Rapid, abia a fost numit pe banca Nicolae Grigore.

Bergodi (56 de ani) a antrenat de doua ori Rapidul in cariera. Mai intai, in era Copos, in 2007, apoi in 2015, cand s-a luptat sa scape echipa de la retrogradare.

"M-as intoarce oricand la Rapid, m-am simtit extraordinar acolo. Visez sa fac performanta pe noul stadion, in fata a zeci de mii de suporteri. Au o galerie impresionanta. Suporterii Rapidului vor ramane mereu in sufletul meu. Au fost si vor ramane acolo. O echipa cu istoria Rapidului merita un stadion pe masura, acum o sa-l aiba. E un progres mare pentru fotbalul din Romania. Imi lipseste emotia pe care am trait-o la Rapid", a spus Bergodi pentru playsport.ro.