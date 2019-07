"Ba, vezi ca te aud!" Faza geniala dupa FCSB - Hermannstadt: Florin Tanase a fost intrebat cum s-a descurcat noul sau coleg, Vina! Mijlocasul a fost pe faza

FCSB - Hermannstadt 4-3. Echipa lui Bogdan Andone s-a impus la capatul unui meci nebun, cu 7 goluri.

FCSB a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 1 si a invins-o pe Hermannstadt cu scorul de 4-3. Coman, Hora, Man si Nedelcu au marcat pentru echipa lui Bogdan Andone. Tsomou, Dandea si Debeljuh au marcat pentru oaspeti.

Florin Tanase: "Luam goluri prea usor!"

"Am inceput bine meciul, dar nu as spune ca am terminat cu emotii, pentru ca ne-au dat totusi gol la ultima faza, nu mai aveau timp sa revina. Au dat gol si dintr-un penalty inexistent. Speram sa o tinem pe aceasta linie a victoriilor.

Ne-am simtit bine, aici e un gazon excelent. Speram ca in continuare sa facem meciuri mai bune si sa nu mai primim goluri asa de usor.

Am mai spus ca e nevoie de niste intariri.

Balasa a facut o partida buna astazi. Cu siguranta ne trebuie un fundas de picior stang.

(Reporter: Vina cum s-a descurcat?) Pai cum l-ati vazut!

(Ionut Vina: Vezi ca te aud) Aaa, foarte bine s-a descurcat! Cel mai bine!



Trebuie sa fim mai atenti in defensiva, pentru ca primi usor goluri. Marcam mult, dar si primim mult. Trebuie sa remediem asta.



Ne chinuim sa marcam. Cand primesti asa usor devine frustrant.

E greu si pentru ca jucam mereu in deplasare, dar trebuie sa trecem de aceasta perioada", a spus Florin Tanase.