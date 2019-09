Becali se pregateste de marea LOVITURA: transferul urias pe care il poate face in iarna! Un club de renume al Europei a venit la FCSB - CFR pentru Coman

Florinel Coman ar putea pleca de la FCSB in iarna.

Florinel Coman este in acest moment cel mai in forma jucator al FCSB si fotbalistul de la care Gigi Becali are cele mai mari sperante ca ii poate aduce o suma importanta la transfer.

Visul lui Becali s-ar putea implini in perioada de mercato din iarna. Potrivit Fanatik, reprezentantii clubului rus au fost prezenti la derby-ul dintre FCSB si CFR special pentru a-l urmari pe Coman.

Cum Becali a declarat public ca a refuzat in vara o oferta de 8 milioane de euro, cel mai probabil de la Sporting Lisabona, este de asteptat ca oferta rusilor din iarna sa se ridice la cel putin 10 milioane de euro.

Cota de piata a lui Coman in acest moment este de 3,5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.de.