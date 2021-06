BREAKING NEWS | CFR a incercat sa-l deturneze pe Cretu din drumul spre FCSB. Jucatorul a dezvaluit tot: "Le multumesc pentru oferta"

Alex Cretu (29 de ani) s-a inteles cu FCSB. Va juca la echipa lui Becali in urmatorii 3 ani.

Cretu spune ca a avut o propunere concreta din partea CFR-ului. A refuzat-o pentru a veni la FCSB. Cretu viseaza la castigarea campionatului alaturi de clubul din Berceni.

"M-au cautat cei de la CFR Cluj. Le multumesc pentru oferta pe care mi-au facut-o. Domnul Becali m-a convins cu doua telefoane sa vin aici. Asteptam si alte oferte, eram liber de contract. Am ales cea mai buna oferta. Am ales drumul asta, pana acum nu am dat gres niciodata. Echipa nationala e un factor important. E important sa am meciuri si evolutii foarte bune, asta ma aduce la echipa nationala.

Cand iau o decizie, nu ma intorc din drum. Sper sa ma integrez foarte repede. Am fost de la U17 la toate loturile, ii cunosc pe majoritatea jucatorilor. Imi doream un campionat in Romania. Vreau sa castig un titlu cu Steaua", a spus Cretu.