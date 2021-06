BREAKING NEWS | "Hai, nea Gigi, lasa-ma pe banii astia ca-mi dau 1,5 milioane salariu!" Tanase, aproape sa plece de la FCSB! Cat ia Becali

Becali e gata sa-l lase pe golgeterul Tanase sa plece in aceasta vara.

Patronul FCSB spune ca a primit o oferta in valoare de 4 milioane de euro pentru fotbalistul de 26 de ani. A cerut 5, dar s-a lasat convins de Tanase sa accepte doar 4,5.

"Am avut oferta de 4 milioane pe Tanase, n-am vrut sa-l dau. Am cerut 5. Mia zis: "Hai, nea Gigi, ca-mi dau un milion si jumatate salariu". Ii dau atat, bine, am fost de acord. Daca pleaca Tanase cu 4,5 milioane, mai cumperi cu 300-400 0000 de euro alti jucatori. Iei 2 sau 3. Ii verifici. Daca nu, ii trimiti la echipa a doua. Imi place Dumiter ala. O sa vedem daca-l luam', a spus Becali.