Becali insistă asupra transferului lui Miculescu. Un fost antrenor al lui UTA, sfat prețios pentru fotbalistul de bandă

Patronul „roș-albaștrilor” le-a pus pe masă oficialilor de la UTA Arad suma de 500 de mii de euro, însă susține că este gata și să aștepte până când acesta va intra în ultimele șase luni de contract și va putea fi transferat pe gratis dacă arădenii refuză să-i accepte oferta.

Miculescu mai are contract cu UTA Arad până în vara anului viitor.

Laszlo Balint, sfat pentru Miculescu

Laszlo Balint, care a lucrat cu Miculescu la UTA Arad, a avut un sfat pentru tânărul fotbalist de bandă.

„Calități are, categoric, să facă față la orice echipă din Liga 1, dar e adevărat că ar avea concurență foarte mare. Miculescu a dat randament foarte bun în ultima perioadă în bandă, mai ales în partea dreaptă, îi place foarte mult să intre în interior, pe piciorul stâng.

Cordea ar fi un concurent foarte serios pentru Miculescu, dar are toate atuurile să reușească la orice echipă. Are și o mentalitate bună, important e să fie sănătos, pentru că am văzut că la ultimul meci a ieșit cu o ușoară problemă medicală, nu știu exact ce are”, a spus Laszlo Balint, potrivit DigiSport.

700.000 de euro este cota de piață a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com

Opt goluri a marcat extrema dreaptă în cele 30 de meciuri disputate în acest sezon în tricoul lui UTA Arad.