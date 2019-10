Becali da pe nunta fiicei cat a dat pe Dennis Man! Suma colosala scoasa din buzunar pentru evenimentul din weekend si cu ce se ocupa viitorul sau ginere

Gigi Becali se pregateste sa devina socru mic. Una dintre cele trei fete ale sale se marita in weekend.

Gigi Becali va deveni pentru prima data socru mic. Una dintre fiicele sale, Teodora, se va casatori sambata cu Teodor Mihai Mincu, alaturi de care traieste de mai multa vreme o poveste de dragoste. Viitorul ginere al lui Gigi Becali are 28 de ani si este afacerist. El investeste acum in afaceri imobiliare in zona de est a Bucurestiului.

500.000 euro pentru nunta cu 700 de invitati

La nunta Teodorei Becali cu Teodor Mihai Mincu vor participa circa 700 de invitati. Acesta va avea loc la Palatul Snagov.

Potrivit publicatiei Fanatik, costurile evenimentului se ridica la 500.000 euro. Doar pentru aducerea trupei sale favorite, Pindu, Becali a platit 20.000 euro.

La nunta va participa si George Copos, iar Becali a dezvaluit ca l-a invitat si pe Nicolae Dica. Si alti oameni de fotbal sunt asteptati.

25.000 de euro au costat decorurile florale ale locatiei, scrie sursa citata.

Radoi nu va participa pentru ca e in cantonamentul nationalei

Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, fost antrenor al FCSB-ului, a spus ca nu va participa la evenimentul nasului sau.

"Am invitatie, nu am cum sa plec din cantonamentul echipei nationale si sa ma prezint la astfel de evenimente", a spus Radoi.